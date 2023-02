CORRI a comprare lo Spazzolino elettrico Oral-B: SCONTO DEL 55% solo per OGGI

Grazie all'offerta speciale di Amazon potrai acquistarlo a soli 44 euro

Il sorriso è il vostro biglietto da visita in ogni occasione, quindi deve essere sempre brillante e ben curato. Per avere dei denti sani e bianchissimi allo stesso tempo, correte ad acquistare lo Spazzolino Elettrico Oral-B. Oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 55%.

Ancora per pochissimo tempo potrete acquistare lo spazzolino più amato dai dentisti nel mondo a soli 44 euro, quindi a meno della metà del prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna possibile anche presso i punti di ritiro adibiti. In più basterà attivare un abbonamento Amazon Prime per velocizzare ancora di più i tempi ed averlo subito a casa. Cosa aspettate? L’offerta è limitata quindi affrettatevi!

Denti più sani e brillanti con lo Spazzolino Elettrico Oral-B

Lo Spazzolino Elettrico Oral-B è una vera e propria garanzia per l’igiene orale tanto che è lo spazzolino più amato e utilizzato dai dentisti nel mondo.

È dotato di una testina rotonda che circonda ogni dente per denti più puliti e gengive più sane rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini tradizionali. In più, grazie alla tecnologia di oscillazione-rotazione-pulsazione, è assicurata una pulizia profonda anche nelle aree difficili da raggiungere.

Il timer sul manico, con un segnale ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento, aiuta a spazzolare i denti per i due minuti raccomandati dai dentisti. Se, invece, si spazzola con troppa energia lo spazzolino lancia subito un segnale luminoso, interrompe la pulsazione e riduce la velocità per proteggere le gengive.

Il dispositivo ha 3 modalità per personalizzare la routine di spazzolamento in base alle proprie esigenze: Pulizia quotidiana, Denti sensibili e Sbiancante. Le setole scoloriscono da verdi a gialle in base all’utilizzo ed è consigliabile sostituirle in media ogni 3 mesi.

Ad oggi lo Spazzolino Elettrico Oral-B è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 55%, quindi meno della metà del prezzo di listino. L’occasione è davvero irripetibile ed è in scadenza, quindi non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.