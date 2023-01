SCOPRI l’oggetto VIRALE fra le Mamme Influencer per i disegni

I capolavori del tuo bambino sono ovunque in casa e non sai più dove metterli? Scopri l'incredibile cornice porta disegni, virale su tutti i social.

I capolavori del tuo bambino sono ovunque in casa e non sai più dove metterli? Scopri l’incredibile cornice porta disegni, virale su tutti i social fra le mamme influencer!

Quando un bambino ti porta un suo disegno, la fierezza e l’orgoglio che ne trasudano vanno celebrati! Anche tu, mamma o papà, sicuramente sarai deliziato dai piccoli capolavori del tuo piccolo artista. Ecco quindi che un disegno finisce sulla calamita del frigorifero, un altro sulla bacheca di sughero in cucina, un altro ancora con un po’ di scotch sulle pareti della cameretta… ma la produzione del tuo bambino è continua a ricca, e spesso i suoi bellissimi disegni finiscono dimenticati dentro una cartellina. Per dargli il giusto risalto, scopri l’unica cornice in legno che contiene fino a 50 disegni!

Ha letteralmente spopolato fra le mamme influencer dei social network: My Little DaVinci è una cornice in legno di dimensioni A4 che contiene fino a 50 disegni. Basta inserirli “a pressione” lasciando come primo quello che si vuole mostrare, e aggiungendo mano a mano i nuovi lavori del tuo piccolo.

Cambia e aggiungi disegni quando vuoi tu

Progettata per aggiungere, cambiare, e ruotare fotografie e opere d’ arte dei tuoi bambini, questa incredibile cornice è anche una sorta di “capsula del tempo” dove potrai conservare le opere del tuo piccolo mano a mano che cresce. Non solo un oggetto intelligente, ma anche un’occasione unica per raccogliere ricordi bellissimi e averli sempre a portata d’occhio. Perfetto per mamme e papà orgogliosi ma anche per studi medico pediatrici, scuole, hotel, uffici musei e ovviamente come idea regalo. E’ una soluzione efficace anche per dire addio al disordine che creano tanti fogli in giro per casa!

Copia l’idea geniale dalle mamme influencer del web e acquista anche tu su Amazon la cornice in legno My Little DaVinci che contiene oltre 50 disegni, foto e immagini, a sole 41,35€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.