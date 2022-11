Coperta elettrica termica: Black Friday in anticipo con lo SCONTO del 56%

Sconto del 56% per la coperta elettrica termica Medisana, perfetta per affrontare al meglio l'inverno e risparmiare sul riscaldamento.

La coperta termica è l’acquisto perfetto in questo periodo e con l’arrivo del Black Friday arrivano anche dei super sconti. Infatti, oggi troviamo la coperta elettrica termica Medisana, ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 30,99€. Risparmiando ben la cifra di 38,96€, rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter ottenere lo sconto del 56%, basterà selezionare il prodotto ed aggiungerlo al proprio carrello Amazon. E al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Di addio al freddo con la coperta termica Medisana

Grazie alla coperta elettrica termica ci si potrà riscaldare, senza dover aumentare troppo la temperatura dei termosifoni. Quindi, acquistando questa coperta si potranno risparmiare molti soldi sul riscaldamento.

La coperta elettrica termica Medisana, possiede ben quattro livelli di temperatura. Perfetta per essere posizionata ovunque si voglia in casa, riscaldandosi in pochissimo tempo con un solo click.

Inoltre, questa coperta termica, grazie ai suoi quattro livelli di temperatura è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Si adatta a qualsiasi letto e le sue dimensioni sono di 150 x 80 cm. Basterà stenderla e metterci sopra solamente un lenzuolo e garantirà un caldo stupefacente.

Molto semplice da spostare e maneggiare, la coperta termica Medisana possiede un telecomando a cavo. Il quale garantirà il controllo delle temperature direttamente da seduti. L’interruttore è rimovibile e anche lavabile, quindi perfetto per il lavaggio in lavatrice. Possiede una protezione contro il surriscaldamento, quindi è molto affidabile come prodotto. Dotata anche di un sistema di sicurezza integrato che è in grado di spegnere automaticamente la coperta.

La coperta elettrica termica Medisana, la troviamo ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 30,99€. Per tutti gli utenti abbonati a Prime, sarà garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.