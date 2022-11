Coperta elettrica riscaldata in OFFERTA: acquistala con il 25% di sconto

Come affrontare la stagione invernale senza spendere una fortuna in bollette? La soluzione è solo una: la comodissima coperta elettrica riscaldata a risparmio energetico adesso è disponibile su Amazon al 25% di sconto.

Questa coperta è realizzata con un materiale ultra confortevole, il soffice tessuto di flanella ti terrà caldo nelle giornate più rigide senza la necessità di accendere a palla il riscaldamento di casa. Difatti ti consentirà di risparmiare energia in quanto la sua potenza nominale è di 85W e il consumo energetico è di 2,04 gradi in 24 ore. La puoi usare in qualsiasi momento e ovunque: come coperta da letto per la notte ma anche sul divano mentre guardi la tua serie preferita. Grande 130×180 centimetri è azionabile mediante apposito e pratico telecomando digitale.

Coperta elettrica riscaldata: comoda, sicura e SCONTATA DEL 25%

Non sei ancora convinto? Allora devi sapere che questa coperta elettrica riscaldata possiede ben 9 temperature riscaldabili (ovvero 20-24-28-31-34-37-40-43-46 gradi Centigradi) selezionabili comodamente dal telecomando. In pratica è adatta proprio a tutti, anche i più freddolosi questo inverno non avranno di che preoccuparsi.

Inoltre la coperta in flanella Sherpa è assolutamente sicura poiché possiede la funzione di spegnimento automatico per surriscaldamento. Perciò se dovessi addormentarti con la coperta in funzione non corri alcun tipo di pericolo ancora perché passate più di 3 ore dall’accensione questa passa automaticamente alla marcia L01 per evitare ustioni a bassa temperatura. Non solo è anche possibile impostare un timer con funzione di autospegnimento che consente di impostare una tempistica che va da 1 a 9 ore. Quando la coperta elettrica riscaldata raggiungerà il tempo impostato si spegnerà da sola.

Infine è bene sapere che la coperta in flanella Sherpa è lavabile in lavatrice. Quando si decide di lavarla sarà sufficiente rimuovere il telecomando e il suo cavo ovviamente scollegando anche il cavo di controllo dalla presa elettrica. Si consiglia di scegliere l’acqua fredda durante il lavaggio in lavatrice per evitare eventuali cortocircuiti o danni al dispositivo che potrebbero compromettere il funzionamento.

In pratica la coperta elettrica riscaldata a risparmio energetico possiede solo vantaggi, quindi cosa stai aspettando? L’offerta non durerà in eterno, acquistala ora con il 25% di sconto su Amazon.

