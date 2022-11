Controllo climatizzazione smart PREZZO SUPER su Amazon

Sconto del 20% per il controllo di climatizzazione smart di Tado° su Amazon.

Il controllo di climatizzazione intelligente è l’acquisto perfetto in questo periodo dell’anno, il quale ti permetterà di controllare la temperatura della tua pompa di calore da remoto. Oggi, in occasione del Black Friday, troviamo il controllo di climatizzazione di Tado° ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 79,80€.

Per poter acquistare questo controllo di climatizzazione di Tado° con lo sconto del 20%, ti basterà aggiungerlo al carrello Amazon. Poi al momento del pagamento finale, il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Vuoi controllare la temperatura di casa, senza sforzi e a basso costo? Con Tado° è possibile

Il controllo di climatizzazione di Tado° ti aiuterà a controllare la temperatura delle tue pompe di calore, per scaldarti al meglio in inverno senza spendere troppo.

Questo modello di Tado° è super smart, in grado di sostituire il classico telecomando a infrarossi dell’impianto. Così, potrai controllare da remoto il tuo condizionatore e la tua pompa di calore per avere sempre un’ottima temperatura in casa.

Inoltre, questo dispositivo, grazie alla funzione smart, ti permetterà di pianificare la temperatura di casa, sia diurna che notturna. A seconda delle tue abitudini, delle tue preferenze, potrai controllare la temperatura che più ti sembra adatta al momento.

Questo prodotto è a risparmio energetico, in grado anche di rilevare quando la casa è vuota e di spegnersi automaticamente. Potrai gestire l’impianto di climatizzazione direttamente dal tuo smartphone, grazie all’app di Tado°. Molto semplice anche da installare, il quale può essere posizionato sulla parete o in qualsiasi altro punto della casa.

Il controllo di climatizzazione smart di Tado°, oggi si trova in sconto del 20%. Lo potrai acquistare in offerta a soli 79,80€ su Amazon. Per tutti gli utenti Prime, sarà garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.