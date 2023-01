SALVA LA BOLLETTA con i controller per termosifoni smart

Risparmia in bolletta e controlla i termosifoni con il kit TADO per abbattere i consumi: scoprilo su Amazon e regola la temperatura in ogni stanza di casa.

Arriva il freddo, ma hai paura dei costi ingenti dei consumi? Ci pensa la Testa Termostatica Intelligente Tado, che ti permette di raggiungere la temperatura desiderata senza spendere troppo. Scopri di più.

Usare meno energia, senza rinunciare al comfort di una casa calda e confortevole: fantascienza o realtà? Per fortuna è tutto vero, e si trova su Amazon acquistabile in pochissimi click. TADO è un sistema di gestione intelligente della temperatura che si adatta alle tue volontà, consentendoti di non sprecare energia e avere sempre un ambiente caldo. Comprende delle funzionalità innovative per controllare stanza per stanza in maniera autonoma, programmazioni intelligenti, rilevamento finestre aperte, geofencing e air comfort. Un vero e proprio dispositivo super intelligente e decisamente smart, con app intuitiva per controllare tutto.

Per ottimizzare i tuoi consumi energetici, ti basterà acquistare il Kit di base Tado. I Kit di Base contengono termostati intelligenti o termostati per caloriferi intelligenti.

Risparmia e controlla tutto con l’app

Tramite l’app puoi controllare il riscaldamento, persino con gli assistenti virtuali Alexa, Siri o Google Home. Puoi risparmiare fino al 31% dell’energia che usi per riscaldare solo una stanza specifica, grazie alla compatibilità pressoché adatta ad ogni sistema di riscaldamento. Inoltre puoi espandere il kit di base con gli accessori per controllare ogni stanza di casa in maniera separata. I bambini hanno freddo? accendi il termostato da loro e imposta una temperatura più alta solo per quella stanza!

Non attendere oltre: risparmia subito sulla bolletta con il kit per i controller termostato di Tado. Facilissimo da installare anche grazie al manuale esaustivo compreso che ne facilita tutti i vari passaggi. Con la funziona Auto-Assist, poi, puoi regolare automaticamente la temperatura quando non sei in casa.

