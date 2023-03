CONTROLLA I TUOI CONSUMI con un gadget che ti costa MENO di 10 euro!

Acquista ora su Amazon la presa intelligente che ti consente di tenere sotto controllo l'energia consumata, evitare sprechi e soprattutto bollette da capogiro.

Con le bollette alle stelle tutti si preoccupano dei propri consumi, ma come fare a tenerli sotto controllo? Niente di più facile grazie al prodotto che abbiamo scovato per te. Si tratta della presa intelligente TP-Link Tapo P110 per il monitoraggio dell’energia che ora puoi acquistare su Amazon ad un prezzo davvero conveniente grazie allo sconto del 27%.

Visto che in casa le prese di corrente elettrica sono molte abbiamo selezionato per te il formato da 4 che in pratica ti consente di avere ben 4 prese intelligenti TP-Link pagandole solamente 39,99 euro e non 54,99 euro.

Mai più sprechi di energia e bollette da capogiro con la presa intelligente TP-Link Tapo P110

Grazie alle prese intelligenti TP-Link Tapo P110 potrai visualizzare comodamente dal display del tuo smartphone i tuoi consumi e capire in questo modo come ottimizzarli, comprendere quali elettrodomestici consumano di più e in quale camera apportare eventuali cambi di abitudini.

Ecco cosa fa nel dettaglio la tua nuova presa intelligente:

Verifica in tempo reale dei tuoi consumi elettrici e monitoraggio per una migliore gestione dei tuoi elettrodomestici.

Connessione al router Wi-Fi esistente. Installazione semplice, configurazione e management tramite app Tapo.

Controlla i dispositivi connessi allo smart plug ovunque ci sia internet utilizzando la app Tapo sul tuo smartphone.

Programma lo smart plug per fornire automaticamente energia a seconda della necessità, come impostare le luci al crepuscolo e spegnerle all’alba.

La presa intelligente è poi compatibile anche con Alexa e Google Assistant per controllare lo smart plug semplicemente usando la tua voce.

Questa presa intelligente è davvero utilissima per tenere sotto controllo l’energia consumata, evitare sprechi e soprattutto bollette da capogiro. Acquista ora su Amazon il formato da 4 prese così da monitorare tutta la tua casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.