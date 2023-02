Conserva quello a cui tieni con QUESTA MACCHINA!

Acquista la macchina plastificatrice su Amazon e approfitta dello sconto del 20%.

Quante volte ti è capitato di andare a recuperare vecchi foto o stampe e trovarle ingiallite e irrimediabilmente rovinate? Che gran peccato! Ecco il modo giusto per evitare tutto questo, con la macchina plastificatrice a caldo o freddo conservi in eterno tutto quello a cui tieni di più. Ora puoi acquistarla su Amazon con lo sconto del 20% e risparmiare più di 10 euro dal prezzo iniziale.

In ufficio o a casa la macchina plastificatrice rende eterni i tuoi ricordi o i tuoi documenti più importanti

SI tratta di una macchina plastificatrice dotata di preriscaldamento rapido e di una maggiore velocità di plastificazione.

Puoi dire addio alla carta inceppata perché ti basterà spegnere la macchina, premere il pulsante ABS anti-inceppamento ed estrarre la carta. Inoltre questa ha il doppio vantaggio di funzionare sia a caldo che a freddo. La plastificazione a caldo è utilizzata per documenti generici ed è adatta per un uso quotidiano, mentre quella a freddo è utilizzata per documenti con inchiostri o stampe sensibili alle alte temperature. La temperatura massima di esercizio è di 145°C. Adatta per foto, biglietti, certificati, permessi di lavoro, menu, disegni, ecc. E poi è silenziosa e anche sicura. Diversi i formati di carta che potrai plastificare con questa macchina, ovvero: A3, A4, A5 e A6.

Inclusi nella confezione riceverai a casa tua praticamente un kit 5 in 1, ovvero:

una macchina plastificatrice,

un taglierina per carta,

un arrotondatore di angoli

un manuale di istruzioni

30 fogli di laminazione di vari formati.

La macchina plastificatrice è un oggetto davvero utile sia a casa che in ufficio. Ora puoi acquistarla su Amazon con lo sconto del 20% e risparmiare più di 10 euro dal prezzo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.