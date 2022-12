Conserva i tuoi ricordi, con la camera istantanea digitale Kodak

La camera digitale istantanea Kodak è perfetta per immortalare tutti i momenti della tua vita, e per conservare i tuoi ricordi più a lungo

Recupera la tradizione delle foto stampate, con la camera istantanea digitale Kodak. La trovi ora in offerta, su Amazon, a soli 152,99€. Se l’acquisti subito, arriverà prima di Natale, così da poter immortale tutti i momenti più belli delle tue feste.

Cattura i ricordi in modo retro: kodak smile classic unisce un design vecchio stile a una moderna tecnologia avanzata; scatta e tieni subito in mano le tue foto, grazie alla stampante integrata che ti regala vibrazioni vintage.

I ricordi da portare in tasca, grazie alla camera istantanea digitale Kodak

Questa fotocamera all’ultimo grido crea le foto più grandi della serie di stampe istantanee kodak stampa foto full-size e incornicia il tutto; puoi stampare foto 3,51″x 4,25″ da 16 megapixel in un batter d’occhio.

Le funzioni avanzate rendono facile scattare splendide foto, ogni volta con il bluetooth per collegarti a dispositivi ios e android e con il mirino ottico, il timer da 10 sec; e il flash stroboscopico automatico per inquadrare e scattare.

A differenza delle vecchie fotocamere analogiche, kodak smile ti permette di salvare le immagini ora, per stamparle in seguito e, grazie allo slot per schede microsd, di scaricarle e salvarle sul tuo computer.

Non perdere l’attimo, ovunque tu sia questa mini fotocamera, è leggera, resistente e adatta a ogni avventura, viaggio o escursione; portala nel tuo prossimo viaggio e salva i tuoi ricordi; adattatore di ricarica micro usb incluso.

Lo zoom ottico è di 1.00, e grazie a questo fantastico accessorio potrai immortalare i tuoi momenti più belli e riguardali ogni volta che ne hai voglia, riscoprendo il gusto della tradizione. Acquista subito la camera istantanea digitale Kodak, e preparati a sfoggiare il tuo sorriso migliore.