Conserva i tuoi alimenti, e abbatti i consumi

L’essiccatore per alimenti verticale VIVO Dry V è costruito con materiali di altissima qualità e plastiche BPA free. Grazie al suo design compatto, puoi riporlo ovunque tu voglia, anche se la tua cucina non ti offre molto spazio a disposizione.

Essiccatore a 5 ripiani Classe Italy, per la cura dei tuoi cibi

E’ un sistema di conservazione veramente alla portata di tutti, non richiede particolari competenze tecniche o pratiche. Inoltre, conservando i tuoi cibi in questo modo, potrai ridurre l’utilizzo di frigorifero o frizeer, ammortizzando, automaticamente, i costi. Ma non temere, perché non andrai a recuperare ciò che risparmi, utilizzando l’essiccatore, perché questo è realizzato con lo scopo di ottimizzare al massimo i consumi.

La temperatura dello strumento può essere regolata da 35 a 70 gradi, ma più si lavorano ad una temperatura bassa, e più gli alimenti preservano le loro proprietà nutritive. I 5 vassoi dei corrispettivi ripiani sono regolabili in altezza, e sono tutti prodotti con sostanze atossiche e non nocive, in plastica BPA free.

Con questo essiccatore a 5 ripiani puoi davvero liberare la fantasia, ed essiccare qualsiasi cosa tu voglia. Dalla frutta, alla verdura, fino alla carne, ma anche caramelle fatte in casa, legumi, semi, oppure snack home made. Lo scopo di questo prodotto Classe Italy è quello di farti riscoprire il vero gusto della materia prima, e di conservare al meglio i tuoi cibi.

Puoi divertirti a creare diverse ricette con gli alimenti essiccati, e portare in tavola un diverso modo di concepire il cibo. Già dopo i primi utilizzi, non potrai più fare a meno di mangiare chips di frutta essiccata, deliziosi pasti proteici da mangiare lontano dai pasti, barrette di semi, cioccolato, frutta, per una merenda ricca di gusto e di vitamine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.