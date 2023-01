Conserva i cibi IN MODO CORRETTO con la macchina per sottovuoto FoodSaver

Smetti di gettare il cibo andato a male ma allungane la conservazione con la macchina per sottovuoto FoodSaver.

Basta sprecare e gettare via cibo andato a male. Con la macchina per sottovuoto FoodSaver VS1191X allungherai la vita degli alimenti che compri. Acquistala ora su Amazon con lo sconto del 33%. In pratica dal prezzo iniziale di 88,90 euro ti verrà a costare solo 59,99 euro.

Compatta ed efficiente questa macchina ti farà risparmiare denaro e ti farà essere più sostenibile

La conservazione sottovuoto è la nuova frontiera della sostenibilità. Questa modalità di conservazione degli alimenti ti farà risparmiare non solo perché allungando la vita dei cibi non li butterai perché andati a male ma anche perché se trovi delle offerte vantaggiose puoi farne gran scorta senza la preoccupazione di doverla consumare subito.

Con la macchina per sottovuoto FoodSaver puoi conservare qualsiasi cibo e a seconda di questo riporlo in dispensa, in frigorifero o in congelatore. Fare questo ti consentirà di mantiene la freschezza degli alimenti fino a 5 volte più a lungo rispetto alla conservazione non sottovuoto. Questa macchina è davvero facilissima da usare. L’aspirazione e la sigillatura automatica vengono avviate premendo un solo tasto e si accendono delle spie LED quando la macchina è in funzione. Il suo design è compatto ed elegante, ideale anche per le cucine con spazi limitati.

La macchina per sottovuoto FoodSaver sigilla in sacchetti pretagliati oppure rotoli creando sacchetti su misura. Adatta anche alla conservazione quotidiana con i sacchetti zip e appositi contenitori salva freschezza.

Smetti di gettare il cibo andato a male ma allungane la conservazione con la macchina per sottovuoto FoodSaver. Acquistandola ora su Amazon usufruirai dello sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.