Yankee Candle confezione regalo con 10 pezzi MICRO PREZZO

Il magico profumo delle Yankee Candle in una confezione regalo meravigliosa da 10 pezzi e 1 supporto per candela a sole 9,99€! Un prezzo piccolissimo, per un pensiero gigante perfetto per il natale in arrivo.

Impossibile mentire: tutti amano le Yankee Candle! Sono in assoluto le candele più famose al mondo, e la loro fama non è certo gratuita: profumi inebrianti, persistenti, confezioni bellissime e colori sgargianti che le rendono un regalo sempre gradito in ogni occasione. Oggi Amazon ti propone una confezione regalo con una scatola davvero bella e d’impatto, che contiene 10 tea light profumate e 1 supporto per tea light ad un prezzo shock di 9,99€, grazie al 23% di sconto applicato.

La confezione si presenta elegante e raffinata, dai colori bianco, oro e rosa e raffigurante fiori di ciliegio dorati stilizzati. La collezione Sakura Blossom Festival è un tripudio di profumi floreali che non potrà che incantarti.

Scopri tutte le 10 fragranze delle tea lights

All’interno troverai 10 tea lights coloratissime dai profumi dolci, primaverili, onirici e romantici. Eccoli qui di seguito:

Majestic Monte Fuji

Sakura Blossom Festival

Sweet Plum Sake

Mango Ice Cream

Berry Mochi

Tranquill Garden

Lemon Lavender

Pink Sands

Black Cherry

Clean Cotton

Oltre 6 ore di profumo continuativo per queste tea light che ti faranno fare davvero un figurone con chiunque le riceva. Donano ad ogni casa un magico bagliore scintillante e un aroma davvero divino al quale è impossibile resistere.

Cosa aspetti? Ingredienti scelti, cera di alta qualità e una scatola regalo meravigliosa con dentro 10 profumatissime tea light e un supporto per tea light a marchio Yankee Candle: tutto questo può essere tuo a sole 9,99€ grazie al 23% di sconto che trovi già applicato su Amazon.

