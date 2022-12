Confezione Max Factor, REGALO PER LEI a meno di 20 euro su Amazon

Se sei a corto di idee regalo acquista ora su Amazon la confezione Max Factor a soli 18,18 euro.

Sono gli ultimi giorni utili per fare i regali di Natale ed è proprio ora che la confusione impazza. Cosa regalare alla tua amica? O alla tua fidanzata o a tua madre. Abbiamo un’idea per te, utile ma anche economica: la confezione Max Factor con all’interno i prodotti essenziali per un trucchi occhi ad effetto e non solo. Acquistala ora su Amazon e, grazie ad uno sconto del 30%, ti costerà solo 18,18 euro.

Inoltre se fai l’ordine adesso arriverà a casa tua entro sabato 24 dicembre, ovvero in tempo per essere scartata a Natale.

Confezione Max Factor, per un trucco occhi che lascerà senza fiato

La confezione regalo Max Factor Xtra Collection Limited Edition contiene al suo interno:

una comoda pochette

il mascara False Lashes Effect

la palette di ombretti Masterpierce Nude.

Tutto quello che serve per un trucco occhi intenso e d’effetto è racchiuso nella pochette in microfibra dalla tonalità nera e zip jungle trend zebrato nero e caramello. Il mascara False Lashes Effect darà alle tue ciglia uno spettacolare effetto ciglia finte con finish extra black e matte, per un risultato elegante e sofisticato. E poi nella confezione Max Factor c’è anche la palette Masterpiece Nude contiene 8 ombretti modulabili dalle tonalità complementari che consentiranno di ottenere combinazioni sempre diverse, da un look nude naturale fino a uno smokey eye intenso perfetto per i giorni di festa.

Un regalo di Natale perfetto per le donne che amano truccarsi e prendersi cura di se. Se sei a corto di idee regalo acquista ora su Amazon la confezione Max Factor a soli 18,18 euro.

