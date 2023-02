Con LEI è come avere un cuoco che ti prepara piatti sani!

La vaporiera elettrica è davvero un grande alleato in cucina. Approfitta dello sconto e acquistala ora su Amazon.

Mangiare sano è alla base di una salute di ferro! Spesso il problema non sono i cibi che consumiamo ma come li prepariamo. Con questo fantastico elettrodomestico non dovrai più preoccupartene perché farà tutto lui. Non solo preparerà ottime pietanza ma lo farà sfruttando la migliore modalità di cottura, ovvero la cottura al vapore, tutto questo facendoti risparmiare sulla bolletta del gas. Abbiamo trovato per te una vaporiera elettrica Taylor Swoden Arthur. Ora puoi acquistarla su Amazon ad un prezzo più che conveniente.

Infatti grazie allo sconto del 21% dal costo iniziale di 125,99 euro la pagherai solamente 99,99 euro. Un piccolo investimento per la tua salute e quella dei tuoi cari.

A cucina pietanze ottime e sane ci pensa lei: la vaporiera elettrica Taylor Swoden Arthur

La vaporiera elettrica proposta in sconto ha una capacità di 6 litri, è programmabile, multifunzione, facilissima da usare e anche da pulire ma soprattutto ti consente di cuoce più cibi contemporaneamente.

In pratica si tratta di un elettrodomestico 3 in 1 che ti farà risparmiare tempo e anche spazio perché é: fornello con cottura lenta, cottura al vapore e cottura grill.

Puoi personalizzare la cottura dei cibi, infatti, è possibile impostare manualmente sia il tempo che la temperatura oppure, ancor meglio, utilizzare le impostazioni preconfigurate per arrostire, grigliare, bollire e cuocere a vapore. La vaporiera elettrica possiede anche la funzione di tenere in caldo il cibo fino a 10 ore. La confezione include una serie di accessori da aggiungere alla base, ovvero:

una piastra grill

una pentola

accessori per la vaporiera

un coperchio in vetro

un guanto antiscottatura.

Inoltre puoi pianificare in anticipo l’operazione di cottura grazie alla presenza di un comodissimo timer. I vassoi sono facilmente rimovibili e lavabili anche in lavastoviglie. Non è necessario aggiungere acqua alla base per attivare la funzione di cottura a vapore, l’acqua verrà versata in apposito serbatoio, per renderlo assolutamente sicuro. Inoltre, tutti i contenitori sono dotati di maniglie a presa antiscottatura, e la base è dotata di piedini antiscivolo.

La vaporiera elettrica è davvero un grande alleato in cucina. I pezzi rimasti sono pochi e lo sconto non durerà molto perciò non fartela sfuggire acquistala ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.