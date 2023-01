Con il CONTROLLO CLIMATIZZAZIONE WIFI risparmi in bolletta (e hai casa sempre calda)!

Il dispositivo smart permette di pianificare la temperatura diurna e notturna ideale di tutte le stanze anche da remoto

Hai un condizionatore con telecomando a infrarossi? Se il telecomando ha un display con le impostazioni attuali, ti consigliamo di utilizzare il Controllo climatizzazione wifi tado°, ad oggi in promozione speciale su Amazon con un super sconto del 32%.

Grazie al dispositivo smart casa non sarà mai né troppo fredda né troppo calda e, in contemporanea, sarà garantito un grosso risparmio energetico. Approfitta subito dell’offerta: il prezzo è stracciato e la spedizione è gratuita con possibile consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Controllo climatizzazione wifi tado°: temperatura perfette e risparmio energetico assicurato

Il Controllo climatizzazione wifi tado° ti permette di pianificare la temperatura diurna e notturna ideale in fasce orarie, in base alle tue abitudini e a seconda della stanza. In pratica il dispositivo smart sostituisce il telecomando a infrarossi del tuo impianto, per un controllo remoto sia del condizionatore che della pompa di calore.

Lo strumento può essere installato a parete o appoggiato in qualsiasi punto della casa ed è facilissimo da configurare grazie alle istruzioni passo a passo. Attraverso l’app è possibile gestire da remoto l’impianto impostando a proprio piacimento l’orario di accensione e di spegnimento, la temperatura e anche le aree di casa da riscaldare o meno.

Grazie alla funzione di geolocalizzazione, tado° rileva quando la casa è vuota ricordandoti di spegnere il condizionatore via notifica Push sull’app. Inoltre, rileva le finestre aperte e avvisa di abbassare l’aria condizionata per evitare sprechi. Allo stesso modo, tiene conto delle condizioni meteo locali, refrigerando meno quando la giornata è nuvolosa e di più quando c’è il sole.

Il dispositivo è anche compatibile con i principali sistemi smart home come Alexa, Siri e Google Assistant quindi può attivarsi anche solo un comando vocale. Il prezioso dispositivo di Controllo climatizzazione wifi tado° adesso in super offerta su Amazon con uno sconto top del 32%. Approfittate al più presto della promozione per avere casa sempre alla giusta temperatura con meno spese in bolletta!

