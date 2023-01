Con Amazon risparmi quasi 200 EURO sulla Bici elettrica TOP DI GAMMA!

Approfitta adesso dell'offerta bomba per sfrecciare in città senza più pensieri

È ora di dire addio alle ore perse nel traffico e ai ritardi assurdi per raggiungere l’ufficio! Finalmente puoi sfrecciare per le strade della città nella massima sicurezza con la Bicicletta elettrica targata i-Bike, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto top del 21%.

Potrai acquistare l’articolo super versatile e comodissimo a soli 714,57 euro, risparmiando ben 185 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più potrai procedere all’acquisto per poi pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Sfreccia in città con la Bicicletta elettrica targata i-Bike

La Bicicletta elettrica targata i-Bike è il mezzo di trasporto perfetto per chi vuole muoversi in città con agilità e rispettando al massimo l’ambiente.

Grazie alla presenza del cambio, questo modello potrà affrontare anche i percorsi più impegnativi: la scala è a 6 rapporti e permette di selezionare la marcia più adeguata in ogni circostanza. I freni a disco offrono una risposta immediata e più decisa, mentre la forcella ammortizzata permette di assorbire meglio gli impatti e consente una guida confortevole anche su terreni particolarmente sconnessi.

Per garantire massima visibilità soprattutto in condizione di luce scarsa, la bicicletta è dotata di fanalino LED anteriore e posteriore. Il pratico supporto per smartphone viene fornito preinstallato ed è inoltre dotato di una porta USB che consente di ricaricare il proprio device sfruttando l’energia erogata dalla batteria del veicolo.

La city bike è dotata anche di un comodo display LED sul manubrio che, oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza per scegliere, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore più adeguata durante la pedalata.

Ad oggi la Bicicletta elettrica targata i-Bike è in offerta bomba su Amazon con uno sconto top del 21% che garantisce un risparmio di quasi 200 euro sul prezzo di listino. Se volete muovervi in città senza più pensieri, approfittate subito di questa promozione speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.