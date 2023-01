Computer portatile TECLAST a soli 200 euro su Amazon

Se hai bisogno di un pc nuovo ma non vuoi spendere troppo questo portatile TECLAST è il miglior compromesso che tu possa trovare oggi sul mercato

Un prezzo così non lo hai mai visto. Abbiamo scovato per te un vero e proprio gioiellino, un prodotto dalle alte prestazioni ma dal prezzo al limite del ridicolo, si tratta del portatile TECLAST F15S. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 209,99 euro.

Il marchio TECLAST garantisce laptop, e non solo, dalle caratteristiche davvero interessante e soprattutto prodotti di elettronica performanti e funzionali per tutte le esigenze lavorative.

Computer portatile TECLAST F15S: schermo da 15,6 pollici, 6GB RAM, 128GB ROM, Intel Celeron N4020

Il pc portatile TECLAST F15S presenta uno schermo da 15,6 pollici, dimensione perfetta per tutti gli utilizzi, ha una custodia in metallo in lega di alluminio dotato di un design aerodinamico e resistente,. Con i suoi 7 millimetri di spessore e 1,8 chilogrammi di peso è un dispositivo facile da trasportare, puoi quindi portarlo sempre con te senza minimamente risentirne.

Lo schermo IPS 2.5D presenta una curvatura del bordo più ampia ed ha una risoluzione FullHD 1080P (1920×1080). Questo non sovraccarica la vista e fornisce un campo visivo più ampio durante la visualizzazione dello schermo. La comoda tastiera di dimensioni standard e il tastierino numerico consentono di ottenere un input da tastiera più efficiente e poi si dispone di un ampio touch screen da 140 mm x 95 mm. Per la tastiera vengono anche forniti gli adesivi per le diverse lingue e simboli in spagnolo, francese, tedesco e italiano.

Le prestazione di questo computer sono elevate grazie a Intel Celeron N4020 che ha una frequenza massima fino a 2,80 GHz e consente una velocità Turbo Boost da 1,1 GHz a 2,8 GHz. Il portatile TECLAST F15S Laptop con LPDDR3 possiede 6 GB di RAM e disco rigido SSD da 128 GB. Supporto per l’aggiornamento di micro SD, scheda TF ed espansione SSD da 1 TB, l’ampio spazio di archiviazione ti aiuta a svolgere tutte le attività quotidiane di cui necessiti con estrema funzionalità e tranquillità.

Inoltre questo prodotto TECLAST è dotato di una grande batteria da 38000 mWh che ti fornisce prestazioni di lunga durata. Il laptop fornisce circa 7-8 ore di durata della batteria per la riproduzione video. E c’è il WiFi AC dual band (supporta 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 e altre trasmissioni wireless ad alta velocità. I diversi dispositivi possono essere collegati tramite le 2 porte USB 3.0 e l’uscita Mini-HDMI.

Se hai bisogno di un pc nuovo ma non vuoi spendere troppo questo portatile TECLAST è il miglior compromesso che tu possa trovare oggi sul mercato. Acquistalo ora su Amazon a soli 209,99 euro potendo anche usufruire del pagamento in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.