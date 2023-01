COMPLETA la tua scrivania con questo prodotto!

Proteggi la tua scrivania e usa agevolmente i tuoi dispositivi con il tappetino da scrivania, acquistalo ora su Amazon scontato del 15%.

Che sia a casa o in ufficio di questo oggetto non puoi fare proprio ameno, si tratta del tappetino da scrivania XXL per mouse e tastiera firmato PINKCAT. Puoi acquistarlo ora su Amazon. Il prezzo è davvero conveniente e anche scontato del 15%.

Grande, antiscivolo, impermeabile e bello da vedere: tutto questo è ciò che descrive il fantastico tappetino da scrivania PINKCAT.

I piccoli tappetini per mouse sono ormai del tutto in disuso, obsoleti e poco pratici. Ma non disperato abbiamo trovato il prodotto perfetto che renderà la tua postazione di lavoro o studio ancora più comoda e pratica. Le sue dimensioni, pari a 80 x 40 centimetri, di consentono di coprire un’ampia area della tua scrivania, quella che sicuramente comprende computer, tastiera aggiuntiva e mouse.

Il tappetino da scrivania PINKCAT è realizzato in pelle sintetica con una superficie liscia e una base in pelle scamosciata antiscivolo. Questo ha poi una tecnologia di stampaggio integrata che gli consente di adattarsi completamente al piano su cui poggerà e non sarà affatto facile da spostare, quindi ogni componente resterà saldamente al suo posto. Basta tastiera wireless che si sposta ad ogni minimo tocco, scriverai in una maniera assolutamente confortevole.

Non solo questo tappetino da scrivania XXL è molto resistente e anche impermeabile. Anche se ti cade qualcosa, il caffè o il pranzo che stai consumando questo difficilmente si macchia. E poi usando questo tappetino proteggerai la scrivania sottostante appunto da macchie, spruzzi, abrasioni o eventuali graffi. Sarà una vera e propria protezione resistente per il tuo desk. Il design delle cuciture del tappetino per mouse è più adatto alla scrivania senza arricciarsi e inoltre potrai scegliere tra diverse varianti di colore quella che più ti piace e meglio si abbina al resto della stanza. Inoltre il tappetino PINKCAT è così morbido e sottile che potrai comodamente arrotolarlo e portarlo con te dove ti serve.

Proteggi la tua scrivania e usa agevolmente i tuoi dispositivi con il tappetino da scrivania PINKCAT, acquistalo ora su Amazon ad un piccolo prezzo scontato del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.