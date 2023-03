COMODISSIMO monitor portatile da 14 pollici in SUPER SCONTO!

Acquista ora su Amazon e porta sempre con te il fantastico monitor portatile firmato Arzopa a soli 129,99 euro.

Monitor portatile, firmato Arzopa, da 14 pollici ad un prezzo davvero conveniente, se lo acquisti ora su Amazon lo paghi solamente 129,99 euro. Ma si tratta di una comodità che non ha prezzo. Inoltre Amazon ti da la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili.

Monitor portatile, sempre con te in tutta comodità!

Il monitor portatile ARZOPA ha una risoluzione Full HD 1920 x 1080. Lo schermo IPS offre un angolo di visione completo di 178° e una gamma di colori NTSC del 72% che si traduce in un’immagine accurata e vivida. Inoltre la tecnologia del filtro a luce blu impedisce ai tuoi occhi di stancarsi.

La tecnologia di rendering HDR ripristina l’immagine reale, un contrasto più forte, una gamma più dinamica e dettagli dell’immagine, offrendoti un’esperienza visiva straordinaria. Modalità di visualizzazione 3 in 1: modalità duplicata, modalità estesa, modalità secondo schermo. Questo monitor garantisce un’ampia compatibilità infatti si collega facilmente a laptop, PC, Mac, Smartphone, XBOX, PS3, PS4 e PS5 tramite la porta Type-c o Mini HDMI, che offre una connessione stabile e trasmissione dati costante.

Dotato di un design ultra sottile e di doppio altoparlante. La cornice stretta rende il campo visivo più aperto, molto comodo per portarlo con sé in viaggio. I 2 altoparlanti integrati offrono un suono incredibile e un intrattenimento più coinvolgente, specialmente quando ascolti musica, guardi film o giochi. La custodia intelligente con funzione magnetica è realizzata in pelle PU, che fornisce un’eccellente protezione per l’intero monitor, inoltre può essere piegata in diverse posizioni per creare un supporto.

Leggero, comodo e utilissimo. Acquista ora su Amazon e porta sempre con te il fantastico monitor portatile firmato Arzopa a soli 129,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.