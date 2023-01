Come preparare piatti SANI E GUSTOSI in META’ TEMPO

La Pentola a pressione Lagostina ti permetterà di cucinare tutto limitando sprechi di acqua ed energia

Se il nuovo anno è partito all’insegna di un regime alimentare sano ed equilibrato, l’alleato ideale in cucina non può che essere la Pentola a pressione marcata Lagostina. In questo modo potrete preparare piatti nutrienti ma allo stesso tempo gustosi che accontenteranno le esigenze di tutta la famiglia. Approfittate adesso dell’offerta top di Amazon infatti ad oggi l’articolo è disponibile con uno sconto speciale del 31%.

Potrete acquistare la pentola preziosa a soli 95 euro, risparmiando più di 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e potrete richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Piatti sani e gustosi con la Pentola a pressione Lagostina

Con la Pentola a pressione Lagostina sarà possibile cucinare tutto in metà tempo, con più gusto e sapore. Potrete limitare gli sprechi di energia e di acqua, ed in più il vostro menù sarà sempre sano e nutriente in quanto la cottura a vapore preserva fino al 35% di vitamine e sali minerali in più.

Il modello è realizzato in acciaio inossidabile ed ha una capienza di 5 litri. Sfruttando il sistema LagoEasy’Up Technology, l’apertura e la chiusura è effettuabile con una sola mano e in un solo movimento, a prescindere dalla posizione del coperchio. In più è dotato di 6 sistemi di sicurezza e di una valvola a scarico verticale del vapore per evitare qualsiasi problema in caso di malfunzionamento.

La modalità d’uso è semplicissima: basterà inserire gli alimenti indicati nella ricetta ed il liquido necessario, per poi chiudere il coperchio ed impostare la valvola in modo che sia chiusa. Al quel punto bisogna impostare il calore al massimo e, quando il leverblock salirà a bloccare il manico, si potrà abbassare il fuoco al minimo fino alla cottura finale.

Approfittate adesso dell’offerta top di Amazon: ad oggi la Pentola a pressione Lagostina è disponibile con uno sconto speciale del 31%. A soli 95 euro avrete l’alleato perfetto in cucina per preparare qualsiasi piatto in un batter d’occhio!

