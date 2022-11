Come allenarsi a casa con il tapis roulant pieghevole in SUPER SCONTO

Il tapis roulant è un ottimo compromesso per tenersi in forma restando comodamente a casa. Ad oggi potete approfittare di una speciale offerta Amazon sul Tapis Roulant pieghevole marcato Ise che, in occasione della Settimana del Black Friday, è in sconto del 38%.

In questo modo risparmierete 130 euro sul prezzo di base, acquistando l’attrezzo solo 211 euro. La spedizione è gratuita ed in più è possibile il comodo pagamento a rate con Cofidis al check-out.

Allenamenti eccellenti con il Tapis roulant pieghevole Ise

Il Tapis Roulant pieghevole Ise permette di allenarsi in qualsiasi momento della giornata, senza uscire di casa. Grazie ad una tecnologia affidabile ed innovativa, l’attrezzo garantisce risultati di allenamento eccellenti sia per jogging che per camminata svelta.

Il motore elettrico è di altissima qualità e garantisce un funzionamento silenzioso; la parte del telaio è in tubo di acciaio addensato e ABS in modo da essere super resistente; il corrimano antiscivolo è sicuro ed affidabile, mentre la cintura in PVC e il pavimento in gomma offrono una buona ammortizzazione e un effetto calmante.

L’attrezzo è compatto con una superficie di corsa di 1010 mm x 325 mm che supporta un peso massimo di 120 kg. Essendo pieghevole può essere chiuso in poche mosse così da occupare meno spazio possibile una volta finito l’utilizzo. È possibile scegliere tra 4 programmi preimpostati di allenamento e, attraverso un display a LED in dotazione, si può monitorare costantemente il consumo calorico, la velocità, la distanza e il tempo impiegato.

Se volete tenervi in forma rimanendo comodamente a casa, non fatevi scappare questa offerta top di Amazon! In occasione della Settimana del Black Friday, il Tapis Roulant elettrico e pieghevole marcato Ise è in sconto del 38%. Ciò vuol dire che potrete acquistarlo a soli 211 euro, risparmiando 130 euro sul prezzo di base!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.