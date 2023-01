COMBATTI IL FREDDO ma RESTA CONNESSO con i guanti touchscreen

Ad un prezzo così basso non puoi proprio farteli sfuggire. Acquista ora su Amazon i guanti touchscreen Bequemer Laden.

Durante la stagione è sempre un dilemma: tenere le mani al caldo oppure usare agevolmente il proprio smartphone? Da oggi non dovrai più porti questo problema grazie ai guanti touchscreen Bequemer Laden che abbiamo scovato per te. Puoi acquistarli ora su Amazon con uno sconto del 20% e pagarli davvero pochissimo.

Ti costeranno solamente 12,79 euro grazie allo sconto esclusivo Amazon. Acquisterai un prodotto di qualità, caldissimo e anche alla moda.

Mano sempre calde anche quando usi lo smartphone con i guanti touchscreen Bequemer Laden

L’elevata qualità di questo prodotto si deve ai materiali utilizzati. I guanti touchscreen Bequemer Laden sono costituiti per l’80% di lana e per il 20% di poliestere. Questo li rende estremamente caldi. Non solo sono anche molto elastici e morbidissimi.

Ciascuno dei due guanti possiede dei piccoli dettagli ricamati in corrispondenza del dito indice e del pollice, questi ne consentono il funzionano con qualsiasi tipo di dispositivo touchscreen. In questo modo è possibile utilizzare i dispositivi touchscreen in modo assolutamente efficiente senza dover ogni volta togliere i guanti. Oltre alla funzionalità questi guanti touchscreen sono stati pensati per essere eleganti. I colori alla moda e i tre bottoni decorativi sul polso li rendono davvero belli da vedere. Potrai scegliere tra 3 varianti di colore. Si tratta di un prodotto adatto a tutti poiché taglia unica. Hanno una lunghezza totale di 24 cm / 9,4 “, una larghezza di 8,5 cm / 3,3”, mentre la lunghezza del dito medio è di 8 cm / 3,1 “. La miscela in maglia di lana ti assicura una vestibilità naturale e rilassata. Il materiale elastico rende i guanti comodi per le mani per garantire una vestibilità perfetta.

