Combatti il freddo invernale con la Coperta Elettrica IN SUPER OFFERTA

Comodissima da utilizzare sul letto per le sue dimensioni maxi, ma anche sul divano o mentre si lavora al pc

Con le temperature in ribasso non vediamo l’ora di rintanarci nel tepore di casa magari sorseggiando una tisana bollente. Se volete concedervi un momento di relax in un caldo abbraccio, provate la Coperta Elettrica marcata Imetec ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto conveniente del 10%.

Una volta provato, non potrete più fare a meno di questo plaid caldissimo acquistabile a soli 89,99 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Concediti il caldo abbraccio della Coperta elettrica Imetec

Il plaid termico Imetec Adapto velvet rende unici i momenti di relax offrendo un calore rapido, sicuro e che si adatta alle vostre esigenze.

È comodo da utilizzare sul letto per le sue dimensioni maxi ma anche sul divano o mentre si lavora in smartworking al pc. Il modello è realizzato in caldo e morbido tessuto vellutato e setoso che dona un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente domestico.

Il comando digitale ha a disposizione 6 temperature con riscaldamento ultrarapido: basterà scegliere quella che preferite e la coperta sarà subito calda. Il design ergonomico e l’interfaccia intuitiva lo rendono facile da utilizzare anche durante le ore notturne.

Grazie ad una potenza da 150 W, il dispositivo si riscalda subito ma permette allo stesso tempo di limitare i consumi di energia: raggiunto il livello di calore desiderato, riduce la potenza e regola e mantiene costante la temperatura in base a quella del corpo e dell’ambiente per un comfort insuperabile.

La sicurezza è garantita dal sistema di controllo digitale Electro Block con funzione di autodiagnosi ad ogni accensione. Electro Block verifica l’efficienza e la sicurezza di tutti i componenti, monitora costantemente il plaid durante l’uso e, in caso di anomalie, interviene tempestivamente spegnendolo.

Per affrontare al meglio i prossimi mesi invernali non fatevi sfuggire la super offerta sulla Coperta Elettrica marcata Imetec, ad oggi disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 10% compresa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.