Combatti i segni dell’età con naturalezza, grazie a My Age bio-friendly

My Age, prodotto di Lavera, è una crema notte in grado di donare elasticità alla pelle e di rivitalizzarla, in maniera completamente naturale

Decine e decine di trattamenti per contrastare i segni dell’età, ma ancora nessun risultato sostanziale? Questo perché non hai ancora provato My Age, di Lavera. Crema notte rigenerante, completamente naturale, ora in offerta su Amazon, ad un prezzo imbattibile. Potrai acquistarla, infatti, godendo del coupon del 20%. Inoltre, questo sconto potrà essere arricchito del 5%, se sceglierai l’acquisto periodico.

L’ho già detto che è un’occasione da non perdere? Ingredienti naturali, texture morbida e setosa, resa impeccabile, e tutto questo ad un prezzo da urlo.

My Age by Lavera, la crema 100% naturale, pensata per la tua pelle

Nata in Germania, questa fantastica crema ti permette di contrastare i segni del tempo sul tuo volto, utilizzando esclusivamente elementi di origine naturale. La formula vegana è studiata per non danneggiare la pelle, né tantomeno l’ambiente.

Sperimenta la composizione naturale, accuratamente bilanciata con ibisco bio e ceramidi di origine vegetale. Stimola la rigenerazione della pelle durante la notte e dona alla pelle maggiore elasticità ed elasticità. Con la sua formula, particolarmente ricca, dona una morbida sensazione sulla pelle. La formula innovativa: riduce le macchie pigmentate, conferisce forza di tensione ed elasticità, rivitalizza la pelle di notte.

Non dovrai preoccuparti di reazioni allergiche e sfoghi vari, perché con My Age di Lavera, la tua pelle è al sicuro. Sulla tua faccia stenderai un velo di natura, solo ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Dì no ad elementi artificiali, conservanti, elementi che provocano controindicazioni.

Affidati a dei veri professionisti, e scegli la natura. Prendersi cura della propria pelle e del proprio corpo è importante, ma farlo con i prodotti giusti lo è ancora di più. Scegli accuratamente ciò con cui andrai a trattare il tuo viso. Deve essere una coccola, un piacere, e non un malessere.

Non solo gli ingredienti della crema, ma anche il packaging è naturale. Infatti, il barattolo è composto per il 73% da materiale riciclato e materiale di cartone. Mentre, la scatola pieghevole è composta al 100% da fibre riciclate.

Abbi rispetto per l’ambiente, per gli animali, per la natura, ma soprattutto per te stessa. Scegli i prodotti di qualità di Lavera, e con My Age combatti i segni dell’invecchiamento, senza dimenticare di combattere l’utilizzo di elementi nocivi per la pelle. Approfitta subito dell’offerta Amazon, prima che finisca, e risparmia.

