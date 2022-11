Combattere l’insonnia con l’Integratore ZzzQuil in SUPER OFFERTA su Amazon

La promozione include un maxi formato con due confezioni da 74 pastiglie gommose ciascuna

L’insonnia spesso colpisce proprio nei periodi in cui è necessario dormire bene e a lungo per affrontare giornate particolarmente impegnative. A venirci in soccorso può essere l’Integratore contro l’insonnia ZzzQuil Natura che, in occasione della settimana del Black Friday, è in super offerta su Amazon con il 34% di sconto.

L’offerta include un maxi formato con due confezioni da 74 pastiglie gommose ciascuna. Attraverso l’acquisto del prodotto è possibile anche partecipare alla promozione Desideri Magazine con quale è possibile vincere ogni giorno un Buono Regalo da 50 euro e partecipare all’estrazione di 3 buoni da 500 euro!

Sonno rapido e sereno con l’Integratore ZzzQuil Natura

ZzzQuil Natura è un integratore alimentare che favorisce il sonno in modo rapido, aiutandoti a dormire bene. Ogni pastiglia gommosa contiene 1 mg di Melatonina, un ormone presente naturalmente nel corpo e che aiuta a regolare il ciclo del sonno agendo sul ritmo circadiano. La formula contiene anche 1.4 mg di vitamina B6 e una miscela con estratti di camomilla, valeriana e lavanda che aiuta a rilassarsi naturalmente.

L’integratore, che ha un piacevole aroma naturale ai frutti di bosco, non crea dipendenza ed è formulato senza coloranti, edulcoranti, conservanti, lattosio né glutine. L’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 mg di melatonina, e quindi di una pastiglia a sera preferibilmente da prendere 30 minuti prima di coricarsi. Ovviamente è bene non superare la dose giornaliera consigliata e conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

In occasione della Settimana del Black Friday, potrete fare scorta dell’Integratore contro l’insonnia ZzzQuil Natura. Su Amazon è disponibile il maxi formato in super offerta con il 34% di sconto! La promozione include due confezioni da 74 pastiglie gommose ciascuna che pagherete complessivamente solo 33,99 euro, risparmiando più di 17 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.