Colombina Class XL DeLonghi, un elettrodomestico indispensabile

Un elettrodomestico utile, versatile, facile da usare, estremamente efficiente e firmato da DeLonghi, tutto questo è la nuova Colombina Class XL. Ora disponibile su Amazon ad un piccolo prezzo, solamente 83 euro per un prodotto che ne vale decisamente di più.

Colombina Class XL: dotata di sacco, spazzola multifunzione, bocchetta a T, 3 livelli di potenza e filtro Hepa

Colombina Class XL DeLonghi è una scopa elettrica utilissima in casa. Le caratteristiche che contraddistinguono questo elettrodomestico sono la sua affidabilità e il massimo della praticità mentre si pulisce, e poi si tratta di un prodotto classe A++ quindi a risparmio energetico.

Questa scopa elettrica con sacchetto è specializzata per i pavimenti duri ma comunque dimostra la sua efficienza nella rimozione della polvere in ogni tipo di situazione. E poi è possibile regolarne la potenza in base alle necessità, infatti Colombina Class XL è dotata di 3 livelli di potenza e una spazzola regolabile. Potrete in questo modo scegliere la potenza desiderata in base alla superficie da pulire e al suo stato di pulizia. Grazie alla presenza del filtro Hepa, che presenta il 99,98% di efficacia contro le particelle di polvere, la scopa evita la fuoriuscita della polvere una volta aspirata, per un pulito davvero completo. Poi una volta completata la pulizia, non dovrai minimamente sporcarti le mani grazie al comodo sistema di svuotamento del sacco.

