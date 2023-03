COLAZIONE WOW con la padella per pancake a soli 14,99 euro!

Rendi più semplice la preparazione della colazione con la padella per pancake, acquistandola ora su Amazon la paghi solamente 14,99 euro.

Se anche tu fai parte dei pancake addicted allora non puoi proprio non avere in casa la padella per pancake. Ne abbiamo trovata per te una davvero fantastico, comodissima da usare ma soprattutto stra economica. Acquistala ora su Amazon a soli 14,99 euro.

Mai più pancake storti e piatti! Con la padella per pancake prepari colazioni non solo gustose ma anche Instagrammabili.

Tutti invidieranno i tuoi pancake. Perché? Perchè saranno semplicemente perfetti grazie alla padella per pancake con cui preparerai frittelle dalle dimensioni identiche. Questa padella dal diametro di 24 cm, dotata di 4 appositi stampi di forma rotonda, farà sì che i tuoi pancake crescano in altezza durante la cottura, in questo modo saranno ultra soffici e pieni di bollicine.

Questa padella è realizzata in alluminio, il miglior materiale in circolazione per la cottura degli alimenti poiché è atossico e sicuro. Inoltre è dotata di rivestimento antiaderente effetto pietra che ti consentirà di non aggiungere ulteriori grassi alle tue preparazioni. Questa caratteristica la rende così perfetta per coloro che sono molto attenti alla linea e al mattino fanno colazione con pancake proteici.

Il design di questo utensile è confortevole grazie all’impugnatura resistente al calore in bachelite che ne evita il surriscaldamento e conseguenti bruciature. E poi è facile da pulire e la si può mettere anche in lavastoviglie. ma non solo pancake e colazione puoi preparare dei gustosi brunch per tutta la famiglia per esempio preparando delle uova e degli hamburger usando una sola padella.

