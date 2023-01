COLAZIONE DA RE con il tostapane Philips Daily Collection

Non aspettare oltre perché l'offerta è ottima e le richieste già tantissime. Acquista ora su Amazon il tostapane Philips a soli 26,99 euro.

Al mattino coccolati con una bella fetta di pane caldo oppure con una brioche fragrante come se fosse appena stata sfornata. Puoi avere tutto questo con il tostapane Philips Daily Collection. Puoi acquistarlo ora su Amazon e con uno sconto speciale pagarlo davvero piccolissimo.

Solo 26,99 euro per un elettrodomestico indispensabile e multifunzione. Sì, hai capito bene! Ad un prezzo così piccolo comprerai un prodotto che non è solo un semplice tostapane ma dispone anche di una praticissima griglia scaldabrioche integrata.

Le tue colazioni avranno tutto un altro sapore con il tostapane Philips Daily Collection

Toast croccanti e dorati da far venire l’acquolina in bocca al solo pensiero. Il tostapane Philips Daily Collection tosta il pane in maniera perfetta. Presenta 2 fessure adatte sia alle fette più spesse che a quelle più sottili, in pratica potrai usare qualsiasi formato di pane. Scegli il tuo preferito, lo tosti e poi lo gusti.

Sono disponibili ben 8 impostazioni diverse, in grado di rispondere a tutte le esigenze. Non solo mangerai toast fantastici ma li preparerai anche in pochi secondi. Disponibile anche la funzione di scongelamento che ti consente di tostare il pane direttamente congelato in un’unica operazione.

L’utilizzo di questo tostapane Philips è estremamente sicuro: il pulsante di arresto interrompe la tostatura in qualsiasi momento e lo spegnimento automatico protegge da eventuali cortocircuiti. Inoltre è facile da pulire grazie al vassoio raccoglibriciole rimovibile che si svuota e si pulisce in un attimo. Infine è presente anche comodissimo coperchio antipolvere che manterrà le fessure pulite tra un utilizzo e l’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.