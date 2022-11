Citofono smart SCONTO del 41% su Amazon

Sconto del 41% per il citofono smart di Blink Home Security su Amazon.

Il citofono smart è l’acquisto perfetto per un padrone di casa che vuole controllare la propria dimora anche a distanza. Oggi, troviamo il citofono smart Blink Video di Blink Home Security, ad un prezzo imperdibile, in offerta su Amazon a soli 55,99€. Risparmiando ben 38,99€ rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare il citofono smart di Blink Home Security, con lo sconto del 41% su Amazon, basterà aggiungere il prodotto al carrello. Ed al momento del pagamento finale il prodotto risulterà scontato automaticamente.

Controlla la tua casa anche a distanza con il citofono smart

Un citofono firmato Blink Home Security che ti permetterà di rispondere alla porta, a chiunque suoni, con un solo click nell’app. Avrai sempre tutto a portata di mano, la tua casa sarà sempre controllata e sicura con questo citofono smart.

Questo modello possiede un video in HD a 1080p durante il giorno e con video ad infrarossi per la notte. Potrai goderti ben due anni di durata della batteria del dispositivo, potrai anche attivare delle notifiche personalizzate.

Inoltre, questo citofono smart è in grado di salvare i video localmente con un Sync Module 2 e anche una USB, oppure tutto può essere conservato nel cloud grazie ad un periodo di prova gratuito.

Questo modello è perfetto per ogni tipo di casa, un dispositivo con modalità wireless oppure può essere collegato al filo del campanello interno. Il dispositivo potrà essere configurato in pochissimo tempo, inoltre il suo vano batteria è anche molto resistente agli agenti esterni. Quindi perfetto per essere posizionato in qualsiasi angolo esterno della casa.

Il citofono smart di Blink Home Security, oggi si trova in offerta su Amazon a soli 55,99€. Per tutti gli utenti Prime è garantita una consegna molto veloce e anche senza ulteriori costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.