Ciotola Automatica per animali: MEGA COUPON

Ciotola automatica per alimentare il tuo animale in tutta comodità

Gli animali domestici sono diventati parte integrante della famiglia, oramai hanno un posto nel nostro cuore e nelle nostre case. Proprio per questo, cerchiamo costantemente prodotti che possano facilitare la loro cura, e che possano essere utili per la quotidianità. La ciotola automatica per animali è uno di questi. Su Amazon, il valore della dell’alimentatore automatico è di 49,99€, ma il sito mette a tua disposizione un coupon del 10%.

Whatook ha creato questo prodotto per rendere più semplice alimentare il tuo cucciolo peloso. Con il distributore automatico alimentare non avrai più il bisogno di preoccuparti del cibo del tuo animaletto se dovessi restare fuori casa più tempo del previsto. Ci sono impostazioni di alimentazione flessibili: non c’è bisogno di preoccuparsi di uscire a lungo, gli alimentatori possono soddisfare le esigenze di alimentazione degli animali domestici. Esso può essere impostato su un massimo di 4 pasti al giorno per controllare la quantità di alimentazione e mantenere la salute del cane/gatto.

Dosa la quantità e risparmia tempo con la ciotola automatica per animali

Design ragionevole e facile da usare: l’alimentatore automatico può prevenire efficacemente il trabocco o l’intasamento del cibo. La ruota può essere ruotata di 360 ° per garantire un rilascio regolare del cibo. Il serbatoio trasparente rende facile controllare la quantità rimanente di cibo per gatti in questo alimentatore da 3 litri; ti aiuta anche a riempire il cibo in tempo senza dover aprire frequentemente il coperchio.

L’alimentatore automatico può essere azionato con un alimentatore o con batterie D (non incluse). In caso di interruzione di corrente, l’alimentatore per gatti continua a funzionare con batterie D per garantire che il tuo animale domestico riceva cibo in modo coerente. La ciotola è facile da smontare e lavabile in lavastoviglie: il distributore automatico per cani è progettato con un contenitore rimovibile, facile da installare e pulire, la piastra in acciaio è rimovibile per il lavaggio.

Con la ciotola automatica per animali domestici, potrai pensare all’alimentazione del tuo cucciolo, senza preoccuparti di essere a casa ogni qualvolta debba cibarsi. E’ una vera e propria comodità, da non lasciarsi scappare. Approfitta del coupon ed affrettati ad acquistarla.

