Cibi fragranti e freschi anche dopo mesi con la MACCHINA PER SOTTOVUOTO

L'accessorio utilissimo in cucina è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato

Il sottovuoto è un modo molto pratico per conservare meglio e più a lungo gli alimenti. Ad oggi è in offerta speciale su Amazon la Macchina per sottovuoto marcata Laica con uno sconto eccezionale del 36%.

Lo strumento prezioso è acquistabile a soli 96,99 euro, quindi con un risparmio di più di 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso i punti di ritiro adibiti.

Meno sprechi con la Macchina per sottovuoto Laica

La Macchina per sottovuoto Laica permette di conservare per mesi quasi ogni tipo di alimento mantenendone comunque le caratteristiche e la fragranza iniziali.

È dotata di numerose funzionalità che la rendono completa e dalle prestazioni elevate. La modalità di utilizzo è semplice ed intuitiva grazie al tasto “Sealing SET” che permette di selezionare il tempo di saldatura in base al cibo che si sta confezionando: 1 è per alimenti secchi come pane, pasta, biscotti e simili che necessitano di un tempo di saldatura breve; 2 per alimenti umidi che contengono liquidi e umidità, come frutta, verdura e salumi, che necessitano di un tempo di saldatura maggiore: 3 per alimenti bagnati o con molta umidità come carni e verdura cotta che necessitano di un tempo di saldatura prolungato.

Lo strumento ha a disposizione anche una serie di tasti aggiuntivi collegati a diversi funzioni: con il tasto Marinate inizia il ciclo specifico di marinatura rapida; il tasto Canister attiva il ciclo di sottovuoto per i contenitori; il tasto Pulse/Vacuum attiva il vuoto ad impulsi, premendo il tasto inizia l’aspirazione dell’aria che si blocca al suo rilascio; il tasto Seal attiva solo la saldatura; l’indicatore Progress visualizza lo stato di avanzamento del processo selezionato.

Ad oggi la Macchina per sottovuoto marcata Laica è in offerta speciale con uno sconto eccezionale del 36%, quindi a poco più di 90 euro. Non perdetevi l’occasione così conveniente su un prodotto davvero prezioso in cucina!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.