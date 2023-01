CIAO CIAO PELI con l’epilatore a luce pulsata ora disponibile su Amazon

Dici addio ai peli e al dolore della ceretta.

Si tratta dell'epilatore a luce pulsata che con lo sconto del 20% pagherai solamente 71,59 euro.

Epilazione definitiva grazie all’epilatore a luce pulsata

Questo epilatore a luce pulsata raggiunge fino a 999,999 flash e usa efficacemente la luce ad alta intensità per agire direttamente sulle radici dei peli.

La funzione ghiaccio può rimuovere i peli in eccesso in una vasta area in modo fresco e indolore. Non solo, protegge efficacemente la pelle circostante e allevia il rossore. Questo epilatore ha fino a 5 impostazioni di energia regolabili ed è perfetto per tutti i tipi di pelle anche quella sensibile. Tutto questo offrendo a chi lo usa un’esperienza confortevole ed efficace. E poi è adatto a tutti sua a donne che uomini. Grazie all’ampio display a LED è possibile gestire il flash e visualizzare la potenza residua.

Vi sono poi 2 modalità di utilizzo: il flash manuale e il flash automatico. Ciò consente la depilazione di diverse aree del corpo e quindi di soddisfare le esigenze di tutti. La modalità manuale è adatta principalmente per la rimozione dei peli in piccole aree, come ascelle, dita, zona bikini e labbra. Mentre la modalità automatica è consigliabile in aree più grandi, come braccia, gambe, schiena e addome.

Dici addio ai peli e al dolore.

