Chiavetta USB TRYVAT, FUORI TUTTO su AMAZON!

Su Amazon oggi troverai in super offerta la Chiavetta USD TRYVAT. Non farti scappare questa splendida occasione!

Oggi giorno per avere tutti i contenuti che desideri per il tuo tempo libero o per il tuo lavoro esistono, oltre che le memorie interne dei devices molte soluzioni. Tra queste ovviamente ci sono i clouds, che però necessitano di un collegamento internet. Ti è mai capitato di aver necessità immediata di un file, documento o video che fosse, e trovarti per svariati motivi senza connessione! Ecco allora la soluzione giusta per avere sempre con te tutto ciò che ti serve! Stiamo parlando della nuovissima Chiavetta USB TRYVAT! Capacità di memoria notevole, velocità incredibile, che oggi, solo su Amazon, potrà essere tua grazie ad una super offerta di primavera a soli € 22,99 beneficiando del coupon sconto del 50%!

OFFERTA FOLLE SU AMAZON PER CHIAVETTA USB TRYVAT!

Questo meraviglioso Pen Drive è una una chiavetta usb da 256GB per telefono. Realizzata in alluminio opaco, con un interessante design retrattile e un pratico portachiavi. Questo design non solo impedisce che il connettore della porta venga danneggiato quando la penna usb non è in uso, ma consente anche di trasportare la chiavetta senza rischio di perderla.

La chiavetta presenta più porte – porta USB 3.0/IOS/Porta Android/Tipo-C (con adattatore indipendente). L’unità flash USB è dotata di quattro porte, il che la rende comoda per il trasferimento dei dati tra diversi dispositivi. E’ eliminata quindi la necessità di cavi dati, iTunes e iCloud. In questo modo è possibile cambiare facilmente la memoria, semplificando il trasferimento dei file. Questa chiavetta USB può quindi essere utilizzata come memoria esterna per una vasta gamma di dispositivi.

L’apparato consente di eseguire il backup di più file come video, immagini e documenti con un solo clic. Inoltre è dotata di alta velocità di lettura di 80 MB/s e di scrittura di 40 MB/s, permettendo di risparmiare tempo. Quando la chiavetta usb è collegata al telefono, al pad, ad Android, ecc., è possibile salvare i video e le foto direttamente sulla chiavetta senza occupare spazio.

E’ presente la possibilità di proteggere tutti i dati tramite password e Touch ID, in modo da evitare che la vostra privacy venga violata in caso di perdita della memoria fotografica.

Non perdere altro tempo, la Chiavetta USB TRYVAT è sicuramente il prodotto che stavi cercando per memorizzare i tuoi files. Oggi su Amazon la troverai ad un prezzo letteralmente fuori mercato, e grazie al coupon sconto del 50% la pagherai solo € 22,99! Affrettati, i pezzi sono limitati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.