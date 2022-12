Chi perde, beve, con Glop Game

Glop Game, giochi per bere, è il gioco perfetto per le serate con i tuoi amici, soprattutto in previsione del Capodanno

A capodanno, riunisciti con i tuoi amici, e divertiti con un nuovo gioco da tavola: Glop Game è il divertimento garantito. Lo trovi su Amazon, a soli 10,99€. Approfitta del super sconto. Acquista Glop Game, il gioco che ti farà bere Se sei stanco dei soliti giochi da tavola, e vuoi aggiungere un po’ di brio alle tue serate, scegli Glop Game, il gioco per bere. Se lo ordini ora, risparmierai il 31% e lo riceverai prima di Capodanno. Glop Game, il gioco per bere Questo gioco da tavola farà divertire te e i tuoi amici, con semplicità ed originalità. Pesca una carta, poi balla, canta, racconta una barzelletta, imita, rispondi e molto altro ancora, altrimenti devi bere. 100 carte perfette per le tue lunghe serate di risate, in compagnia. Il gioco è riservato ai soli maggiorenni. Per un giro intero, puoi venire insultato e rispondere a tutte le domande con un: “Sì e ne sono fiero”. Racconta un aneddoto della tua vita o inventane uno. Quando avrai finito, ciascun giocatore dovrà stabilire se il racconto è vero o falso. Beve chi sbaglia. Urla: ” GLOP GRANATA”. Dovrà bere l’ultimo giocatore che si butta a terra. Grida: “Il traditore di GLOP!”, e indica un giocatore. Beve l’ultimo giocatore che gli tira qualcosa addosso. Regole divertenti e penitenze altrettanto spassose, daranno un nuovo ritmo alle tue serate. Da 2 a 30 giocatori. Acquista Glop Game, il gioco che ti farà bere Acquista ora Glop Game, giochi per bere, e divertiti a sfidare i tuoi amici a suon di chupitos. Approfitta dell’offerta Amazon, e ricevilo prima di Capodanno.

