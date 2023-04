CHE BOMBA questo sconto per PHILIPS friggitrice ad aria, SOLO PER QUESTO VENERDì!

Con una capacità di 6,2 litri, la Philips Airfryer XL Essential è la scelta perfetta per le famiglie numerose o per coloro che amano cucinare grandi quantità di cibo. Inoltre, la friggitrice presenta un touchscreen intuitivo che consente di selezionare facilmente le impostazioni di cottura desiderate. Ma le funzionalità della Philips Airfryer XL Essential non si fermano qui. La friggitrice è infatti dotata dell’app NutriU, che permette di accedere a un’ampia selezione di ricette, di monitorare l’apporto calorico dei propri pasti e di ricevere consigli e suggerimenti sulla propria alimentazione.



Grazie alla tecnologia Rapid Air, la Philips Airfryer XL Essential permette di cuocere i cibi in modo uniforme e croccante, senza bisogno di olio aggiuntivo. Ciò rende la friggitrice una scelta ideale per chi desidera ridurre l’apporto di grassi nella propria dieta, senza dover rinunciare al gusto.

Il touchscreen intuitivo della Philips Airfryer XL Essential consente di selezionare facilmente le impostazioni di cottura desiderate. Inoltre, la friggitrice è dotata di un sistema di spegnimento automatico che previene il surriscaldamento e garantisce la sicurezza durante l’utilizzo. L’app NutriU, disponibile per dispositivi iOS e Android, consente di accedere a un’ampia selezione di ricette e di monitorare l’apporto calorico dei propri pasti. Inoltre, l’app offre consigli e suggerimenti sulla propria alimentazione, consentendo di mantenere uno stile di vita sano e equilibrato.

