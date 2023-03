CHE BOMBA! Oggi il Notebook Lenovo SUPER LEGGERO lo paghi 400 EURO IN MENO!

In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccolissime rate mensili

Finalmente un pc che unisce la massima potenza con la più comoda portabilità. È il Notebook Lenovo Yoga Slim, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 25%.

Il dispositivo è disponibile a soli 1.199 euro, quindi con un risparmio assurdo di 400 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna da richiedere anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è speciale ma è limitatissima: non perdete tempo e correte ad ordinare il vostro nuovo pc!

Notebook Lenovo Yoga Slim: potenza e portabilità in un unico pc portatile

Il Notebook Lenovo Yoga Slim si caratterizza per le sue prestazioni al top che si associano ad una portabilità potente e super versatile.

È dotato di un display da 14.5 pollici 3K con risoluzione 3072×1920 che offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione e in ogni momento della giornata, quindi anche quando la luce solare è molto forte. In più la memoria del disco rigido da 512 GB permette di avere tutto lo spazio necessario dove archiviare documenti di lavoro e file di qualsiasi dimensione in velocità e sicurezza.

Il dispositivo è particolarmente indirizzato a chi lavora nel mondo della creatività in quanto garantisce un rendering più veloce, la trasmissione più nitida ed editing di video ancora migliore con prestazioni di nuova generazione. Si aggiunge il design sottile ed un peso di soli 1,58 kg: in questo modo il pc risulta super portabile e può essere infilato facilmente in borsa o in valigia per essere trasportato ovunque.

Ad oggi il Notebook Lenovo Yoga Slim è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 25%. Potrete acquistarlo a soli 1.199 euro, risparmiando ben 400 euro sul prezzo di listino e pagando anche in comode rate mensili. Cosa aspettate? L’offerta sta per scadere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.