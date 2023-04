CHE BOMBA! Lo Spazzolino elettrico Oral-B a META’ PREZZO, solo per OGGI!

L'offerta è super conveniente ma sta per scadere quindi coglila al volo

L’igiene orale è importantissima e, per questo motivo, è indispensabile scegliere lo spazzolino che sia più adatto alle esigenze di tutta la famiglia. Il top di gamma è sicuramente lo Spazzolino elettrico Oral-B, oggi in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto incredibile del 50%.

Il dispositivo che soddisfa le esigenze di grandi e piccini è disponibile a metà prezzo, quindi a soli 199 euro, compresa spedizione gratuita. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out e, per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Affrettatevi, un’offerta così non si era mai vista!

Il top di gamma degli spazzolini elettrici a metà prezzo

Lo Spazzolino elettrico Oral-B vanta delle funzionalità eccellenti tanto da essere il prodotto più usato e consigliato dai dentisti di tutto il mondo.

La rivoluzionaria tecnologia magnetica iO garantisce la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulito purificante professionale e un incredibile spazzolamento personalizzato. Le gengive risulteranno più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale e, combinando l’esclusiva testina rotonda, avrai sempre una sensazione di pulizia e freschezza in bocca.

Grazie all’Intelligenza Artificiale, lo spazzolino monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa. È dotato anche di un display interattivo a colori che segnala informazioni importanti, comprese le modalità di utilizzo e il promemoria per la sostituzione della testina.

In più, il sensore di pressione intelligente ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Oggi lo Spazzolino elettrico Oral-B è in offerta pazzesca su Amazon con uno sconto incredibile del 50%, quindi a soli 199 euro anziché 399 euro. L’occasione è imperdibile quindi coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.