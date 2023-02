Che AFFARE! Con il DISTRIBUTORE AUTOMATICO di cibo viaggi SERENO

Sei in partenza per un viaggio o una trasferta e non sai come fare per dar da mangiare a micio? Con 39.99€ risolvi ogni problema: il distributore automatico di cibo per gatti ha persino la registrazione vocale!

Hai programmato un weekend romantico fuori con la tua dolce metà? Devi partire per lavoro e stare via qualche giorno? Tutte possibilità che potrebbero impensierirti e farti pensare “e ora, come faccio con il mio gattino?”. Eh sì, perché quando si ha un animale domestico il pensiero va sempre a loro e a come prenderci cura del loro benessere quando non ci siamo, soprattutto se non c’è nessuno che possa fare le nostre veci. Ecco che viene in tuo soccorso GIOTHUN, il dispenser di cibo per gatti automatico ed elettrico che ti salva la vita.

Questo dispenser automatico di cibo per gatti è un vero top di gamma: puoi impostare orari precisi per la distribuzione del pasto, compresa la quantità, fino a un massimo di 4 al giorno. Puoi personalizzare il programma senza preoccuparti più di dar da mangiare al tuo gattone.

Con dettagli ottimizzati e secchio con controllo di umidità

Prepararlo è semplicissimo: basta ruotare in senso antiorario il coperchio, posizionare il sacco a secco, spingere per aprire lo scatto e installare la ciotola di alimentazione dal basso inserendo poi il cibo per gatti e la spina della corrente. Il display LCD ti aiuterà della programmazione del tutto. Il dispenser elettronico automatico è perfetto anche per cani piccolini.

Devi assolutamente approfittare dell’offerta fruibile ancora per poco tempo: grazie al 33% di sconto, pagherai il distributore automatico di cibo per gatti solamente 39.99€ al posto di 59.99€. Corri a prenderlo per non rimanere senza in previsione del tuo prossimo viaggio di lavoro o di svago, sapendo di lasciare micio in mani sicure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.