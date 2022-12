Cesto natalizio vegano IDEA REGALO last minute

Un cesto natalizio perfetto per i parenti vegani, con tutti prodotti dop di altissima qualità. Lo trovi su Amazon ad un prezzo top.

Il cesto natalizio perfetto per i parenti vegani

Il cesto natalizio di Re Regalo, è dedicato a chi ha scelto un’alimentazione vegana. Così nessuno dovrà rinunciare agli ottimi gusti della tradizione. Si tratta di un cesto con soli prodotti sani perfetti per creare abbinamenti unici e anche piatti buonissimi.

Potrai scegliere tra tantissimi prodotti all’interno del cesto. Tra cui i biscotti d’orzo vegani, la pasta strozzapreti di lenticchie, le penne di piselli, la pasta ai tre cereali, le trecce salate, la maionese vegana, il ragù di soia, il pesto al basilico.

Un cesto in grado di esaltare al massimo i gusti della tradizione italiana. Potrai gustare prodotti di altissima qualità, prodotti dop certificati e autentici. Riceverai il cesto con tanto d’imballaggio sicuro e anche super solido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.