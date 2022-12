Cesto natalizio con prodotti tipici calabresi OCCASIONE UNICA

Cesto natalizio con 10 prodotti tipici, perfetto per chi ama la cucina calabrese. Lo trovi su Amazon ad un prezzo super conveniente.

Non sai cosa regalare a Natale ai tuoi parenti? Stai cercando un regalo unico e che possa donargli emozioni uniche? Oggi, puoi trovare questo cesto natalizio con prodotti tipici calabresi di Valle del Crati ad un prezzo incredibile, in offerta a 75€ su Amazon.

Un’esplosione di gusto e prodotti di altissima qualità, oggi puoi trovare questo cesto ad un prezzo incredibile, con tanto di sconto del 6% e anche di coupon del 5%. Ti basterà selezionare lo sconto e aggiungere il prodotto al carrello, al momento del pagamento finale ti risulterà scontato automaticamente.

Cesto natalizio con 10 prodotti tipici, perfetto per chi ama la cucina calabrese

Il cesto natalizio che ogni amante della cucina calabrese desidera ricevere per Natale. Una vera esplosione di gusto e prodotti di altissima qualità.

Una box regalo in tema natalizio con prodotti tipici calabresi. Troverai ben dieci specialità calabresi, pronti per essere gustati e assaporati. Un sogno per chi ama follemente la cucina calabrese.

Se non sai cosa regalare ai tuoi parenti, questa box è perfetta, un prodotto unico nel suo genere. Un mix perfetto tra ergonomia e anche design. Regalerai un’esperienza unica di gusto realizzata con tutti prodotti Made in Italy.

I prodotti all’interno della box sono lavorati artigianalmente con materie prime di altissima qualità. All’interno del cesto troverai l’olio evo Bio, una salsiccia dolce, il pecorino, il salame di fichi, una creama di nduja, la confettura di fichi, il peperoncino ripieno al tonno, le olive nere e i funghi Cardoncelli.

Ogni amante della cucina calabrese non può che adorare questo cesto natalizio con ben dieci prodotti tipici calabresi. Un regalo unico nel suo genere, ad un prezzo top, con tanto di sconto e coupon. Lo potrai ricevere prima di Natale direttamente a casa tua e arriverà in tempo anche a casa dei tuoi parenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.