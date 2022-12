Cellulari e smartphone PER I NONNI: idea regalo di natale

I nonni o i genitori un po’ attempati hanno voglia di comunicare con noi nel migliore dei modi: per non complicargli la vita, prova uno dei cellulari e persino smartphone perfetti per persone anziane.

Quando un nonno o un genitore diventa più anziano, è normale preoccuparsi per lui. Soprattutto se è spesso solo in casa, e magari ha ancora un vecchio telefono fisso con il filo. Un regalo perfetto per natale è sicuramente un cellulare, ma senza complicargli la vita: ecco perché ne esistono un’infinità creati appositamente per persone della terza età, fra i quali spiccano persino degli smartphone iper semplificati. Dai un’occhiata alla lista di Amazon.

Telefono a conchiglia con funzione SOS

Uleway è un cellulare per i nonnini che hanno solo bisogno di telefonare. Dispone nella parte anteriore di un tasto rosso SOS che chiama contemporaneamente 5 numeri di telefono per il contatto di emergenza. Suoneria altissima, adatta anche ad orecchie “pigre”.

Telefono con grandi tasti facilissimo da usare

Questo piccolo cellulare con funzione SOS dispone di una basetta di ricarica e ha uno slot per la memoria esterna fino a 16gb. Tasti grandi e facilissimi da spingere.

Smartphone BRONDI semplificato per anziani

Nonno e nonna vogliono usare whatsapp e fare foto ai loro nipotini? Acquista per loro lo smartphone amico BRONDI, progettato in maniera iper semplificata per essere facile da utilizzare.

Smartphone senior con tasto SOS

Un altro smartphone comodissimo e semplificato, munito anche di tasto SOS fisico. Audio alto, display grande e contatti con foto per riconoscere subito chi si sta chiamando.

Cosa aspetti? Scegli uno degli smartphone e dei cellulari proposti per il tuo parente anziano, oppure sfoglia la lista di quelli disponibili su Amazon.

