Cavo USB con schermo per monitoraggio watt: prezzo SUPER su Amazon

Il cavo USB con schermo per monitoraggio watt è uno strumento molto utile, in particolare per monitorare lo stato di carica. Oggi, è possibile acquistare il cavo USB con schermo per monitoraggio watt SooPi ad un prezzo imperdibile, grazie ad un coupon su Amazon a soli 10,99€.

Per poter ottenere questo prezzo d’acquisto, occorrerà selezionare il coupon presente sulla pagina del prodotto. Inserendo l’articolo nel carrello, verrà applicato il coupon del 20% di sconto.

Cavo USB con display: scopri quanto consumi

Il cavo USB con display per il monitoraggio dei watt è uno strumento molto utile, ma soprattutto innovativo. Il cavo USB SooPii è perfetto per poter caricare tanti dispositivi contemporaneamente, quindi compatibile con Samsung, Huawei, Xiaomi, Google, LG e anche Nintendo Switch.

Si differenza dai classici cavi USB, per il semplice fatto che possiede un display smart, in cui è possibile monitorare la potenza di carica in tempo reale.

Inoltre, il cavo USB SooPi, supporta la ricarica rapida da ben 40W. Quindi è in grado di ricaricare gli smartphone dal minimo di batteria, quindi 0% al 70%, in soli 30 minuti. Con una potenza di ricarica molto efficiente.

Viene consigliato di associare un caricabatterie USB-C da ben 40W Power Delivery, per poter caricare ogni telefono che supporta la ricarica rapida. La durata massima è stata basata su ben oltre 12.000 test molto rigorosi. Il design è in lega di zinco e possiede un esterno molto robusto intrecciato con nylon. Il cavo USB sooPi è compatibile con molti dispostivi, ma viene sempre consigliato un caricatore a muro con una porta USB-C. Inoltre, questo tipo di prodotto è perfetto per chi utilizza più dispositivi ed ha necessità di una ricarica rapida.

Il cavo USB per monitorare i watt è in offerta su Amazon a soli 10,99€, con uno sconto super interessante. Infatti, si tratta di un coupon del 20%, che può essere applicato quando il prodotto viene inserito nel carrello. Ovviamente, per tutti gli abbonati di Amazon Prime, la consegna è gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.