Cavo USB con INDICATORE di CONSUMO su Amazon

Acquista ora su Amazon il cavo USB per tenere sempre sotto controllo l'energia consumata dai tuoi dispositivi a soli 9,99 euro.

Tieni sempre sotto controllo la quantità di energia consumata dai tuoi dispositivi per evitare inutili sprechi e bollette dal costo elevato. Come? Con il cavo USB dotato di display LED con indicatore di consumo. Acquistandolo ora su Amazon ti costerà solamente 9,99 euro.

Conosci il vero consumo dei tuoi dispositivi con questo cavo USB appositamente pensato

Cavo USB di tipo C che ti mostra la tensione di ricarica in tempo reale, lo stato di carica del dispositivo indica anche il processo di modifica della tensione/corrente ogni 3 secondi.

Grazie a chip intelligenti integrati viene monitorano la potenza di carica. Questi regolano automaticamente la corrente e la tensione, evitando danni alla batteria in caso di un flusso di corrente instabile. Ricarica i tuoi telefoni dallo 0% al 70% in soli 30 minuti con una ricarica massima di 3,1 A, risparmiando in questo modo tempo di ricarica.

Questo cavo USB è progettato per durare a lungo, sulla base di oltre 36.000 test rigorosi di piegatura, con uno speciale design in lega di zinco e un robusto esterno intrecciato in nylon, il cavo di ricarica per display di alimentazione SooPii Type C è non solo più duraturo ma anche più forte. Funziona con tutti i dispositivi USB di tipo C, il cavo SooPii USB-C supporta la ricarica rapida per Samsung Galaxy S20/S20+/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+, Note 8, Note 10, Note 3, A20, A50, A70, scheda Samsung 2/scheda S3, Huawei P30/P30 Pro/P20/P20 Pro/P10/P10+, Mate 30/Mate 30 5G/Mate 30 Pro/Mate 30 Pro 5G/Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 X.

Acquista ora su Amazon il cavo USB per tenere sempre sotto controllo l’energia consumata dai tuoi dispositivi a soli 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.