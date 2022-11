Blink Outdoor SUPER SCONTATA: Casa sotto controllo al Black Friday

Con l'acquisto si ha accesso anche ad una promozione speciale che prevede l'aggiunta di un Blink Video Doorbell a nessun costo

I sistemi di videosorveglianza permettono di tenere casa sempre sotto controllo, soprattutto quando si è a lavoro o in vacanza. In occasione della settimana del Black Friday, da oggi su Amazon è possibile acquistare la Videocamera di sicurezza Blink Outdoor con il super sconto del 46% e quindi a soli 134,99 euro anziché 249,99 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile pagarla in comode rate con Cofidis al check-out. Inoltre, in occasione del Black Friday, chi acquista la videocamera ha accesso ad una promozione speciale che prevede l’aggiunta di un Blink Video Doorbell a nessun costo!

Videocamera di sicurezza Blink Outdoor: caratteristiche e funzionalità

Blink Outdoor comprende tre videocamere di sicurezza in HD senza fili, alimentate a batteria, che permettono di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi. Grazie alla lunga durata delle batterie AA al litio (incluse nel pacchetto), ogni dispositivo ha ben due due anni di autonomia.

Le videocamere, da utilizzare sia all’interno che all’esterno, sono concepite per resistere agli agenti atmosferici e quindi il loro funzionamento è garantito con il sole o con la pioggia. Inoltre possono essere configurate autonomamente in pochi minuti e non sono necessari cablaggi né l’intervento da parte di professionisti.

Scaricando semplicemente l’app Blink Home Monitor, è possibile guardare cosa succede a casa in qualsiasi momento sfruttando la Live View HD o la visione notturna a infrarossi. L’audio bidirezionale permette invece di ascoltare e parlare con chi si trova all’interno dell’ambiente domestico.

Il valore aggiuntivo del dispositivo è la compatibilità con Alexa: senza utilizzare le mani ma solo con il suono della voce si trasmettono video in diretta, riproducono i video registrati, si attiva e disattiva la videocamera, si ricevono avvisi di movimento e molto altro ancora.

Da oggi, in occasione della settimana del Black Friday, è possibile la Videocamera di sicurezza Blink Outdoor su Amazon con il super sconto del 46%. Inoltre gli acquirenti hanno accesso ad una promozione speciale che prevede l’aggiunta di un Blink Video Doorbell a nessun costo. Un’occasione davvero da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.