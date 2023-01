Casa sempre calda e bollette dimezzate con il Termoventilatore A BASSO CONSUMO

Il radiatore impiega appena il 50% dell’energia richiesta dai sistemi tradizionali per produrre lo stesso livello di tepore!

Se cerchi un radiatore per riscaldare la camera da letto, l’ufficio o il soggiorno nel freddo periodo invernale, ecco la soluzione ideale per te. Parliamo del Termoventilatore in ceramica a basso consumo marcato iDOO ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 33%.

Il prodotto è disponibile a poco più di 79 euro, con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, con l’acquisto dell’elettrodomestico, è possibile utilizzare un ulteriore coupon di sconto pari a 20 euro: la promozione viene applicata direttamente al checkout ma è valida solo fino al 13 gennaio 2023 quindi affrettatevi!

Meno spese in bolletta con il Termoventilatore a basso consumo iDOO

Con i prezzi dell’energia alle stelle, è bene imparare a risparmiare facendo la scelta giusta anche sul riscaldamento casalingo. In questo caso il Termoventilatore in ceramica a basso consumo marcato iDOO è l’elettrodomestico ideale!

Il radiatore, infatti, è dotato di un’esclusiva tecnologia in ceramica PTC energeticamente efficiente che fa in modo che il 100% dell’elettricità assorbita si trasformi in calore. Ciò vuol dire che impiega appena il 50% dell’energia richiesta dai sistemi tradizionali per produrre lo stesso livello di tepore confortevole, riducendo in modo considerevole le spese in bolletta.

È dotato di tre silenziose impostazioni di riscaldamento: è possibile scegliere tra riscaldamento ad alta intensità (1.500 W) e a bassa intensità (1.000 W) per riscaldare i mesi invernali, mentre la modalità di sola ventilazione produce un regolare flusso d’aria e dona un senso di rilassamento e di comfort in tutto l’ambiente.

Il dispositivo è dotato anche di telecomando e pannello di controllo. In questo modo è possibile monitorare facilmente le impostazioni desiderate come le modalità di riscaldamento, il timer, la luce (accesa/spenta) e la potenza.

Riscalda in modo intelligente la casa con il Termoventilatore in ceramica a basso consumo marcato iDOO: ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 33% quindi approfittane il prima possibile!

