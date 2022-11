Casa pulita con questo GENIALE pulitore a vapore

Il Pulitore che grazie alla potenza del vapore rimuove impurità e batteri pericolosi da casa tua.

Rimuovere lo sporco, igienizzare ogni angolo di casa tua, spazzare via virus e batteri pericolosi, con un semplice e pratico strumento? Si è possibile se acquisti subito il Pulitore a Vapore della Kärcher in OFFERTA adesso a 122,61 euro. Lo SCONTO è davvero IMPORTANTE, il 35% in meno con un risparmi di oltre 65 euro.

La Kärcher ha realizzato uno strumento fondamentale per la pulizia e l’igiene di casa tua, con una pressione del vapore di 3,5 bar e temperatura di 100°C rimuove qualsiasi impurità presente nel pavimento e nelle piastrelle.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Il Pulitore a Vapore che dissolve e distrugge virus e batteri cattivi e potenzialmente pericolosi

Questo fantastico Pulitore igienizza superfici, pavimenti, pareti, sanitari senza l’uso di sostanze chimiche. Ha un serbatoio molto capiente di 1 litro e si scalda in 30 secondi e riesce a pulire con il serbatoio pieno almeno 75 metri quadri di pavimento.

La confezione del Pulitore a Vapore comprende: pulitore a vapore con filtro anticalcare, kit per la pulizia dei pavimenti, spazzola tonda piccola, bocchetta manuale e ugello puntiforme.

I test hanno dimostrato che con una pulizia di solo 30 secondi a contatto con la superficie con livello di vapore massimo con il pulitore a vaporedella Kärcher, il 99,999% dei virus come l’influenza vengono rimossi dalle superfici comuni domestiche senza alcuna difficoltà.

Desideri davvero igienizzare casa tua? Vuoi distruggere tutti i virus e i batteri pericolosi per te e la tua famiglia? Allora acquista subito il Pulitore a Vapore in MEGA OFFERTA adesso su Amazon. Non perdere altro tempo, tutela la tua salute.

