Casa è al sicuro con il Sistema di Videosorveglianza WiFi SCONTATO AL 60%

Su Amazon l'intero kit è acquistabile a meno della metà del prezzo di base

Per dormire sonni tranquilli ed essere sempre sicuri, soprattutto quando si è in viaggio, è consigliabile installare a casa delle videocamere di sorveglianza. Amazon mette a disposizione con una promozione vantaggiosissima il Sistema di Videosorveglianza WiFi Arlo Pro3. Grazie ad un super sconto del 60% potrete acquistare tutto il kit a 240 euro, risparmiando più della metà del prezzo di base.

È possibile pagare tutto il kit anche in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out ed, in più, procedendo all’acquisto si ha diritto ad accedere ad una promozione speciale con la quale è possibile attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi ed ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Sistema di Videosorveglianza WiFi Arlo Pro3: componenti e funzionalità

Grazie a questo sistema di videosorveglianza è possibile tenere sotto controllo casa allontanando possibili intrusi. Le due telecamere senza fili da esterno offrono una qualità delle immagini superiore con video 2K HDR che consente di catturare i dettagli con la massima nitidezza.

L’angolo di visualizzazione è ampio di 160 gradi ed è possibile acquisire informazioni importanti anche di notte grazie all’ottima qualità della visione notturna. Le telecamere sono interamente senza fili e resistenti agli agenti atmosferici così da garantire una protezione immediata e affidabile. Ai dispositivi è integrata una sirena, da attivare anche i remoto per scoraggiare eventuali ladri, e potente faretto che illumina la zona di attività principale in modo da avere una visione nitida di ciò che succede.

Oltre alle videocamere, il set include: due batterie ricaricabili, un cavo di ricarica magnetico, due supporti e set di viti per il montaggio a parete, una SmartHub, un cavo Ethernet, un Adattatore di alimentazione e una guida introduttiva. È possibile acquistare su Amazon l’intero Sistema di Videosorveglianza WiFi Arlo Pro3 con super sconto del 60%, quindi risparmiando più della metà del prezzo di base.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.