Casa calda in pochi secondi: BASTANO 15 EURO su Amazon (OFFERTA LIMITATA)

Con il Termoventilatore a basso consumo Midea potrai goderti un caldo tepore senza avere stangate in bolletta

Per riscaldare casa senza aver paura di ritrovarsi bollette salatissime, soprattutto con il caro energia di questo periodo, basta munirsi di questo Termoventilatore a basso consumo marcato Midea. Ad oggi è in offertona su Amazon con uno sconto pazzesco del 36%.

La stufa elettrica per uso domestico è acquistabile a soli 15 euro, compresa spedizione gratuita. Per averla il prima possibile a casa, attivate un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili. Godetevi un caldo tepore senza sensi colpa e correte subito ad ordinarla, la promozione è a tempo limitato!

Casa calda senza sorprese in bollette con il Termoventilatore a basso consumo Midea

Il Termoventilatore a basso consumo marcato Midea ha un sistema di riscaldamento e ventilazione 2 in 1 dotato di due impostazioni di potenza di 2000W e 1200W e di un termostato completamente regolabile per soddisfare le vostre esigenze di riscaldamento. In questo modo viene monitorata la temperatura dell’aria circostante per un’efficienza di riscaldamento ottimale.

L’interruttore generale ha due manopole per gestire la potenza del calore: la manopola sinistra serve per il controllo del termostato, mentre con quella destra si regola la modalità bassa o alta. Il riscaldamento avviene in 3 secondi e la sicurezza è garantita grazie allo spegnimento automatico se la macchina si surriscalda a 65℃.

La modalità d’uso è semplicissima grazie anche ad un interruttore luminoso che si accende quando la macchina inizia a funzionare. La stufa è in grado di riscaldare qualsiasi ambiente domestico ed, essendo molto silenziosa, può essere utilizzata anche in ufficio. Risulta compatta, leggera e facilmente trasportabile anche per attività all’esterno come campeggi e simili. L’importante è non avvicinarsi troppo all’uscita dell’aria per evitare di bruciarsi.

Ancora per pochissimo tempo il Termoventilatore a basso consumo marcato Midea è in offertona su Amazon con uno sconto pazzesco del 36%, quindi a soli 15 euro. Approfittatene subito se volete abbattere le spese in bolletta!

