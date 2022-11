Cartucce Rigenerate HP: stampa Eco-Friendly e Risparmi

Le cartucce d’inchiostro HP V-Surink sono perfettamente rigenerate e garantiscono una lunga longevità. La stampante è un accessorio diventato quasi di vitale importanza nelle nostre case, e queste cartucce ti permetteranno di avere tutta la qualità dei servizi in modo eco-friendly. Con Amazon, saranno tue al super prezzo di 38,59€.

Stiamo parlando di un prodotto compatibile con una vasta gamma di stampanti, e che soddisferà dunque gran parte delle tue esigenze. All’interno della confezione, troverai 2 nuove cartucce d’inchiostro 304XL rigenerate, una d’inchiostro nero e una colorata.

Le cartucce rigenerate che fanno al caso tuo

Queste cartucce di inchiostro HP 304XL sostitutive soddisfano le tue esigenze di stampa di produzione di documenti, rapporti, lettere e grafica. Sono ottime in ogni ambiente: ufficio, scuola, lavoro, banca. Le cartucce rigenerate HP sono la combo perfetta di rispetto per l’ambiente e praticità. Hanno, inoltre, un reso straordinario, in quanto ti consentono di stampare 600 pagine in nero, 450 pagine in tricromia. (copertura del 5%)

Come se non bastasse, l’azienda ti offre un attento controllo sulla merce, effettuando un’ispezione di qualità attenta e rigorosa, e restando al tuo fianco anche nel post-vendita. Su Amazon avrai anche la possibilità di visualizzare l’immagine che ti guida al corretto inserimento delle cartucce nella tua stampante.

Fatti un regalo ed acquista le cartucce d’inchiostro rigenerate per HP, per avere un buon aiuto nel lavoro e nella vita. Affrettati, e corri su Amazon, perché solo qui hai la possibilità di avere ben due nuove cartucce a soli 38,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.