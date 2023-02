MENO DI 15€ per un regalo TECH di San Valentino

Stai pensando a un regalo tech per San Valentino che costi meno di 15€? Ecco il caricatore wireless rapido per smartphone, portabile e sottilissimo.

Sta arrivando San Valentino, anzi: è proprio dietro l’angolo! Vuoi stupire il tuo partner con un regalo tecnologico perché sai quanto adori tutto ciò che è “tech” ma non vuoi spendere più di 15€… nessun problema: ci pensiamo noi a darti una dritta incredibile! Ecco il caricatore wireless rapido HOIDOKLY, compatibile con i maggiori smartphone in circolazione oggi sul mercato, che ha il pregio di essere estremamente piccolo, sottilissimo, ma super potente.

Il caricatore Fast Charge ricarica anche tutti i modelli di Airpods, iPhone, e anche telefoni Samsung. Assicura una ricarica completa in appena 3h contro le normali 4h di altri dispositivi wireless e dei normali caricatori con il filo.

Ultra sottile e con indicatore LED, da portare comodamente in borsa o nella tasca della giacca

Piccolissimo e sottile senza perdere potenza, ha un design studiato per poterlo portare sempre con sé grazie al fatto che non è per niente ingombrante. Basta posizionare il telefono sul caricabatterie wireless al centro del pad per garantire una ricarica stabile. La base in gomma antiscivolo impedisce al dispositivo di scivolare durante la ricarica e quindi ti assicura una maggiore sicurezza. Il caricabatterie wireless può essere utilizzato con telefoni che supportano la ricarica rapida QI. È compatibile con AirPods 2 e AirPods Pro. Sia la parte superiore che quella inferiore hanno un anello di gomma, manterranno i tuoi AirPod in posizione e impediranno lo scivolamento.

Con lo sconto del 15% puoi acquistare questo caricatore wireless per il tuo partner a sole 14,44€ contro le 16,99€ canoniche: un prezzo micro per un regalo super, che renderà il tuo San Valentino ancora più tecnologico.

